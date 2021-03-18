Житель Мурманска пять лет получал пенсию за умершего друга

Мужчина за пять лет незаконно получил 1,8 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителя Мурманска несколько лет назад попросил помочь его друг. Он уехал жить в другую страну, но в России у него остались имущество, а также валютный и рублевый счет, на один из которых приходила пенсия. Друг должен был приглядывать за ними, получать пенсию, поэтому на него оформили доверенность.

Однако в октябре 2015 года приятель умер, а вот мурманчанин "забыл" сказать об этом в Пенсионный фонд и загс. Поэтому пенсия продолжила капать на счет за пять лет набежала приличная сумма - 1,8 миллиона рублей. Их мужчина тратил по своему усмотрению.

- Используя недействительную доверенность, подсудимый дважды обращался в банк о замене банковских карт, а также перерегистрировал умершего доверителя по месту своего проживания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В итоге мурманчанин получил три года условной с испытательным сроком на четыре года. Но это не все: он должен будет вернуть государству 1,8 миллиона рублей.

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