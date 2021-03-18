До середины 18 марта в Мурманской области сохранится сильный ветер

Метель и сильный ветер испытают жителей Мурманской области на прочность.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Как и предупреждали синоптики, в Мурманскую область пришла непогода. С 17 марта в регионе наблюдается усиление ветра.
- Ночью 18 марта на северо-западе области усилился северный ветер, метель. Такая погода сохранится до середины дня 18 марта, - предупредили в МЧС по Мурманской области.
Но передышка может быть недолгой: сильный ветер может вернуться 19 марта.
- На север области вышел ныряющий циклон с Баренцева моря. Ветер стихнет до умеренного к утру 18 метра, снежные заряды на севере области продолжатся до вечера четверга, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Из-за непогоды снова закрыли дорогу на Териберку - видимость с 32 километра дороги Кола-Серебрянские ГЭС до села нулевая. Водителей, да и пешеходов, просят быть осторожными.
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