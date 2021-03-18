В Мурманск прилетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Алексей Чекунков прилетел с первым рабочим визитом в Мурманскую область. Фото: ru.arctic.ru

В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В должность он вступил в ноябре прошлого года, и это его первая официальная поездка в Заполярье.

Алексей Олегович будет работать в нашем регионе два дня. Сегодня, 18 декабря, он проведет двустороннюю встречу с губернатором Андреем Чибисом в ЦУРе, там же рабочее совещание про проекту "Новый Мурманск". Потом поедет в Белокаменку для осмотра площадки будущего Центра крупнотоннажных морских сооружений. А вечером запланирована презентация проекта "Новый Мурманск".

Точная программа на 19 марта пока не известна, но ожидается, что Алексей Чекунков поедет в Североморск для обсуждения программы реновации ЗАТО, которую в прошлом году поддержали в профильном министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Тюкавин стал руководителем культурно-делового центра "Новый Мурманск". Бывший вице-губернатор назначен на новую должность с 9 марта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru