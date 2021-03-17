Погода в Мурманске и области на 18 марта 2021 года: метель, до -23 градусов

Погода не дает нам расслабиться. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода совсем забыла, что на дворе весна, и продолжает преподносить нам лишь зимние подарки. В ближайшие дни небесная канцелярия потепления не сулит.

- 18 марта в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Временами снег, метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях -18-23 градуса, днем -4-9. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Кольский полуостров продолжает находиться под влиянием активного циклона, сформировавшегося в Баренцевом море и медленно смещающегося в южном направлении. 17-18 марта по Мурманской области ожидается порывистый ветер и понижение температуры воздуха. Так что не забываем утепляться, выходя на улицу.

Напомним: реку Роста в Мурманске готовят к паводку. Владельцев участков вдоль русла призывают вывозить снег и готовиться к весне.

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