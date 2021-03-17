В Мурманской области подорожала стоимость квартир

Цены выросли на несколько процентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние три месяца 2020 года стоимость жилья в Мурманской области пошла вверх. О возросших средних ценах на "вторичку" сообщили специалисты Мурманскстата.

- В Мурманской области в IV квартале минувшего года по сравнению с предыдущим кварталом средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке по всем типам квартир возросла на 3,6 процента и составила 55,7 тысячи рублей. В том числе по квартирам среднего качества (типовым) – соответственно на 3,7 процента и 52,6 тысячи рублей, улучшенного качества – на 3,6 процента и 61,0 тысячи рублей., - отметили в статистическом ведомстве.

Дороже всего будет купить квартиру в Мурманске, а самое дешевое жилье предлагают в Ревде.

Напомним: в феврале правительство Мурманской области утвердило стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2021 года.

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