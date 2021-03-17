Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 марта 2021 года составило 1030 человек

Коронавирус забрал жизни еше пяти человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 17 марта 2021 года составило 1030 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от ковида умерли еще пять человек. Напомним: в 2021 году был лишь один день в Заполярье, когда обошлось без смертей от коронавируса.

Всего с марта 2020 года, когда в регионе стали выявлять зараженных новой коронавирусной инфекцией, положительный результат теста на COVID-19 получили 48023 человека. 75 инфицированных зарегистрировали за последние сутки. На лечении остаются 404 пациента.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+30, всего 23635). На втором месте Североморск (+6, всего 4422). Тройку замыкает Кандалакшский район (+4, всего 3370).

В региональных медучреждениях свернули уже почти 600 ковидных коек.

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