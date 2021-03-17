В Мурманской областном драматическом театре ищут хозяев для трех котят

Зверькам нужен дом. Фото: vk.com/club178625974

В Мурманском областном драматическом театре появились на свет милые котята, которым ищут добрых и ответственных хозяев.

- В храме Мельпомены пополнение. У местной усатой любимицы родились котята в количестве трех штук, пол неизвестен. Отдаются безвозмездно, то есть даром, - такое объявление появилось в группе "Театральные новости Мурманской области" в соцсетях.

В комментариях к посту местные жители шутят, что хвостики-театралы теперь будут мяукать под Шекспира. По крайней мере, было бы интересно на это посмотреть.

Те, кто хочет взять себе милый пушистый комочек и обзавестись новым четвероногим другом, могут обратиться к Светлане Водопьяновой.

Напомним: в Полярных Зорях ищут передержку для сильно травмированной кошки. Если никто не откликнется, животному грозит смерть.

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