В Полярных Зорях ищут передержку для сильно травмированной кошки

Кошке нужен ответственный хозяин. Фото: vk.com/pomogajut

На днях в Полярных Зорях неравнодушные люди нашли на улице котейку, которая получила тяжелые травмы. Животное было явно домашнее. Волонтеры полагают, что кошка могла выпасть из окна или попасть под машину - задние лапы у нее совсем не могли двигаться.

Хвостатому другу сделали рентген, который показал перелом позвоночника и таза. Теперь кошке срочно подыскивают домашнюю передержку. Без добрых хозяев животному не выжить.

- Решается самый главный вопрос - жизнь или смерть! Если в ближайшее время для кошечки не будет найдена длительная и ответственная домашняя передержка с реабилитацией, то путь только один, и все понимают, какой. Кошку невозможно оставить под присмотром волонтеров, ей нужен постоянный специфический уход. Если найдется человек, готовый отправиться с питомцем в Санкт-Петербург на операцию, то мы запустим срочный сбор на ее лечение, - отметили в группе помощи бездомным животным в Полярных Зорях.

Те, кто хочет помочь многострадальной котейке, могут обратиться по телефону: 8 953 302 50 79.

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