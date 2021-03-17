В Мурманской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Весна принесла нам не только долгожданное солнышко, но и рост простудившихся северян. Все-таки погода не радует: то мороз, то сильный ветер. Мониторить ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в оперативном режиме продолжает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

- С 8 по 14 марта в регионе отмечается незначительное превышение недельного эпидемического порога (в основном, среди взрослого населения), что свидетельствует о продолжении сезонного подъема заболеваемости. По данным мониторинга, заболеваемость ОРВИ обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, - отмечают в надзорном органе.

Специалисты напоминают, что нужно укреплять иммунитет, а именно, вести здоровый образ жизни - правильно питаться, хорошо спать, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. А при посещении общественных мест не забывать носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

При первых признаках недомогания жителей Заполярья просят не заниматься самолечением, а сразу обратиться за медицинской помощью.

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