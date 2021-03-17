Соревнования по парусному спорту в рамках "Праздник Севера": расписание, транспорт

Эти мероприятия пройдут на 85 километре дороги "Кола-Серебрянские ГЭС" в сторону Териберки и на Верхнетуломском водохранилище. Фото: Правительство Мурманской области

Организаторы "Праздника Севера" в 2021 году помогут зрителям добраться до соревнований по парусному спорту в Териберку и на Верхнетуломское водохранилище.

Приятные сюрпризы продолжают происходить, все-таки праздник должен быть праздником. В рамках такого большого соревновательного марафона запланирован этап Кубка России по парусному спорту с 23 по 29 марта .

Эти мероприятия пройдут на 85 километре дороги "Кола-Серебрянские ГЭС" в сторону Териберки и на Верхнетуломском водохранилище. Мероприятие это красочное, яркое, и неудивительно, что люди захотели поехать посмотреть.

Но добираться туда без своего транспорта не так-то и просто. 25 марта в 08.00 от Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске отправятся три 20-местных автобуса для желающих принять участие в церемонии открытия соревнований Кубка мира по парусному спорту. Обратно автобусы выдвинутся в 15.00. 27 марта с этого же места в Мурманска в 08.00 отправятся два 20-местных автобуса. В связи с ограниченным количеством мест ведется предварительная запись.

Записаться можно по телефону (8152)45-99-09, начиная с 17 марта до окончания свободных мест в автобусе. Время записи – с 09.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Одна проблема - по указанному номеру телефона не легко дозвониться.

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