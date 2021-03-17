Поезд Мурманск-Ярославль в 2021 году: расписание, по каким дням будет ходить, стоимость билетов

Правда, поезд 243/244 на Ярославль будет ходить очень редко: сейчас в продаже есть билеты только на 25 апреля, 1, 28 мая и 6 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

РЖД запускает поезд Мурманск-Ярославль в весенне-летний период. Мы выяснили, какое у него будет расписание в 2021 году.

- Поезд будет следовать с прицепными вагонами сообщением Мурманск - Вологда и беспересадочными вагонами Мурманск – Архангельск. Прицепные вагоны в Вологду при следовании поезда из Мурманска отцепляются в Вологде, а беспересадочные вагоны в Архангельск следуют из Мурманска до станции Обозерская и далее до конечной станции в составе поезда №371 Котлас – Архангельск, - пояснили редакции "КП"-Мурманск" в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Правда, поезд 243/244 на Ярославль будет ходить очень редко: сейчас в продаже есть билеты только на 25 апреля, 1, 28 мая и 6 июня. Федеральная пассажирская компания считает, что для обеспечения перевозок пассажиров в связи с увеличением спроса на поездки в период некоторых майских праздничных дней такой периодичности достаточно. Средняя стоимость билета, по данным мобильного приложения "РЖД Пассажирам", составляет 3700 рублей. В пути поезд находится почти полтора дня.

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