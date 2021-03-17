В 2021 году в Мурманской области заменят 48 лифтов

Старт кампании по замене лифтов в этом году уже дали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие лифты в многоквартирных домах Мурманской области уже давно выработали свой срок эксплуатации - 25 лет. И их надо менять, но работа эта поэтапная, так как и дорогостоящая, и трудоемкая - в среднем на один лифт у подрядчика уходит два месяца.

Старт кампании по замене лифтов в этом году уже дали. В 2021 году в рамках региональной программы капремонта хотят установить 28 лифтов в 17 многоквартирных домах. Первой ласточкой, где закипели работы, стал дом №23 на улице Марата. В отличие от старого лифта, в новом будет зеркало, больше света, перила и звуковое сопровождение для слабовидящих.

- Договоры заключены по 14 многоквартирным домам Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Ревды и Полярных Зорь. В общей сложности здесь появится 23 новых подъемных агрегата. Все работы должны завершиться до 3 июня 2021 года, - сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Федор Денисов.

Также в 2021 году должны заменить 20 лифтов в 12 домах, работы по которым в программе запланированы на 2022 год.

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