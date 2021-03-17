Новыми "Катюшами" стреляли в Мурманской области

Одной из задач, которая стояла перед военными, была стрельба с закрытых огневых позиций по целеуказаниям, полученным от беспилотного летательного аппарата-разведчика. Фото: Пресс-служба Северного флота

На военном полигоне «Шары», что расположен в Печенгском районе Мурманской области, прошли военные учения отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Учения были тактическими с боевой стрельбой. Испытуемым надо было определить, подавить и уничтожить огневые рубежи условного врага.

- Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» - это следующее поколение известных нам «Катюш», - пояснили редакции «КП» в пресс-службе Северного флота. - Их дальность поражения на несколько десятков километров. Все учения проводились на полигонах с соблюдением всех требований безопасности.

В учениях принимал участие личный состав метеорологической станции, который комплексно прозондировал атмосферу и скорректировал цели. Фото: Пресс-служба Северного флота

Одной из задач, которая стояла перед военными, была стрельба с закрытых огневых позиций по целеуказаниям, полученным от беспилотного летательного аппарата-разведчика. В учениях принимал участие личный состав метеорологической станции, который комплексно прозондировал атмосферу и скорректировал цели.

- Цели учения были достигнуты, - пояснили в пресс-службе Северного флота, - это слаженная работа артиллерийских подразделений, совершенствование полевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями при различных видах боя.

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