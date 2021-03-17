Правительство Мурманской области планирует снизить уровень безработицы к 2023 году

Процент безработицы, рассчитанный "РИА Новости" - 7,7, и при этом он вырос на 1,6 по сравнению с прошлым годом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманская область заняла 65 место в рейтинге уровня безработицы в стране, составленном агентством "РИА Новости". Кстати, показатели рейтинга не далеко ушли от данных, рассчитанных агентством FinExpertiza. Среднее время поиска работы и там и там составило 5,1 месяца. Процент безработицы, рассчитанный "РИА Новости" - 7,7, и при этом он вырос на 1,6 по сравнению с прошлым годом.

- На протяжении ряда лет этот показатель в нашем регионе превышает среднероссийское значение, составившее в 2020 году 5,9%. – пояснил редакции «КП» Сергей Мякишев, министр социального развития и труда Мурманской области. - В 2021 году показатель общей безработицы в Мурманской области прогнозируется на уровне 6,8% со снижением до 6,3% к 2023 году. Достижению прогнозных значений уровня безработицы будет способствовать реализация мероприятий государственной программы Мурманской области «Занятость и труд» на 2021-2025 годы.

Мурманская область занимает в этом рейтинге среднюю позицию. Лучше всего ситуация традиционно обстоит в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане. Хуже всего, тоже традиционно, в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане. Немного обидно, что ситуация с безработицей в нашей области хуже даже чем в Севастополе (21 место), в Республике Крым (47 место), Калининграде (52 место), Архангельск (62 место). Из наших северных соседей тяжелее всего приходится Карелии – они в рейтинге на 72 месте с уровнем безработицы 8,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше мужчина украл сумку с покупками из камеры хранения магазина. Ущерб составил 4000 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru