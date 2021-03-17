В Кандалакше сотрудник автосалона обманул клиента почти на миллион и сам придел в полицию с повинной

Мужчина хотел купить машину, а остался без денег и авто. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

34-летний сотрудник дилерского центра в Кандалакше, вероятно, может сказать, что его черт попутал. Иначе как объяснить его поступок.

В декабре мужчина, работавший менеджером проводил сделку по покупке машины, взял с клиента автосалона предоплату наличкой, сказал, что касса не работает, и... пропал. Обманутый покупатель сразу обратился в полицию и гадал, как долго будет длиться разбирательство и сможет ли вообще вернуть деньги. А сумма-то была немаленькая - 990 тысяч рублей. Где-то скрывается нечестный на руку продавец?

Следственно-оперативная группа поехала в дилерский центр сразу после подачи заявления. Изъяли записи с камер видеонаблюдения, но... уже вечером злоумышленник сам пришел в отдел полиции с повинной.

- Как позже он пояснил следователю причиной совершения преступления стали имеющиеся финансовые трудности. Он успел потратить часть денежных средств, еще часть находилась при нем, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении уже бывшего сотрудника автосалона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Кандалакшанин может лишиться свободы на 6 лет.

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