На улице Адмирала Лобова в Мурманске закроют движение для всех водителей до 4 мая

До мая на улице Лобова в Мурманске нельзя будет проехать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водителей Мурманска ждет очередное неприятное, но вынужденное ограничение. В Ленинском округе областного центра на улице Адмирала Лобова уже не первый месяц идет ремонт железнодорожного переезда и прилегающей территории. Из-за этого здесь не проехать, чтобы рабочие могли трудиться без помех.

- Согласно постановлению администрации города Мурманска № 686, будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Нахимова на участке от въезда к дому №39/11 по улице Адмирала флота Лобова до улицы Адмирала флота Лобова с 8 часов 17 марта до 20 часов 21 марта 2021 года. Также будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Адмирала флота Лобова на участке от улицы Ушакова до улицы Нахимова с 8 часов 22 марта до 20 часов 4 мая 2021 года, - сообщили в администрации Мурманска.

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