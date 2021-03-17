Дорогу на Териберку открыли 17 марта

Дорогу на Териберку открыли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Териберки живут зимой в неведении, что день грядущий им готовит: смогут ли они поехать в Мурманск или же дорогу опять перекроют.

16 марта МЧС по Мурманской области и синоптики предупредили, что три дня - с 17 по 19 марта - в регионе усилится северный и северо-западный ветер. Поэтому в 23.00 16 марта дорогу на Териберку закрыли: в метель ехать по переметам - дело опасное. К счастью, длилась "блокада" недолго.

- Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС, с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, открыты для проезда с 9.00 17 марта, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Напомним, ранее главный синоптик Мурманского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды сообщила, что перекрытия дорог в регионе еще будут, несмотря на то, что наступила календарная весна. Все-таки март на Крайнем Севере - месяц еще зимний.

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