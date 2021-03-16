В Мурманской области три дня будет бушевать сильный ветер

Северян просят быть осторожными, особенно вблизи домов - мало ли что сдует с кровли. Фото: Олег УКЛАДОВ

Только мы выдохнули после метели и сильного ветра, которые мешали гулять на прошлой неделе (напомним, в Териберке порывы ветра достигали 28 метров в секунду, в Мурманске - 17), как непогода возвращается.

- В течение 17, 18, 19 марта на севере Мурманской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Северян просят быть осторожными, особенно вблизи домов - мало ли что сдует с кровли. Также опасность представляют рекламные конструкции, деревья и т.д.

- На время непогоды рекомендуется воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае сообщить родственникам (знакомым) предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, принадлежности для выживания; не оставлять детей без присмотра взрослых, - уточнили в МЧС.

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