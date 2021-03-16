В Мурманске бывший сотрудник полиции, избивший авиадебошира дубинкой, получил условный срок

К слову, авиадебоширу тоже досталось. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Фото: Евгения ГУСЕВА

21 сентября этого года с борта самолета Мурманск - Санкт-Петербург в аэропорту "Мурманск" сняли мужчину. Он бы пьян, буянил и покрывал матом как других пассажиров, так и бортпроводников и полицейский в дежурной части, куда его доставили.

Такое поведение разозлило одного из стражей порядка, и начал избивать авиадебошира дубинкой, хотят тот был в наручниках и угрозы не представлял. Для полицейского такое самоуправство обернулось уголовным делом, возбужденным по п. "а, б" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышения должностных полномочий с применением насилия). Материалы дела направили в суд.

- Приговором Кольским районным судом Мурманской области бывший сотрудник полиции признан виновным в совершенном преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год, а также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

К слову, авиадебоширу тоже досталось. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

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