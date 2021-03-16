Соревнования оленеводов в Ловозеро в рамках "Праздника Севера"-2021: расписание, транспорт

В программу соревнований по национальным видам спорта входят гонки на оленьих упряжках, метание аркана на рога, стрельба из арбалета и национальная борьба. Фото: Правительство МО

Соревнования оленеводов в Ловозеро – один из самых любимых видов состязаний на "Празднике Севера". Собственно говоря, раньше именно эти соревнования собирали больше всего зрителей в Долине Уюта. Но вот уже третий год подряд они проходят (если проходят) в Ловозеро. И как добираться туда без личного транспорта, только организаторам "Праздника Севера" известно.

Именно этот вопрос бы задан журналистами на пресс-конференции, и видимо, сотрудников СМИ услышали, потому что автобусы организовали!

Они пойдут 20 марта в 10.00 от Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске. Обратно автобусы из Ловозеро отправятся в 15.00. Необходимо записаться заранее по телефону (8152) 45-99-09, начиная с 16 марта до окончания свободных мест в автобусе. Время записи с 09.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

В программу соревнований по национальным видам спорта входят гонки на оленьих упряжках, метание аркана на рога, стрельба из арбалета и национальная борьба.

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