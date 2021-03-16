В Кандалакше мужчина украл сумку с покупками из камеры хранения магазина

Полицейские опросили свидетелей, проверили отпечатки по базе данных и вора вычислили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сходила за покупками... В Кандалакше женщина 1969 года рождения пошла по магазинам. Набрав в одном из них продуктов, направилась в другой, и как. добропорядочная покупательница, оставила полную сумку в камере хранения.

Вернувшись, оной в камере не обнаружила. По "горячим" следам полиция провела проверку и выяснила, что некий недобропорядочный гражданин подобрал ключ и вскрыл камеру хранения, забрал продуктов на 4000 рублей. Полицейские опросили свидетелей, проверили отпечатки по базе данных и вора вычислили.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался неоднократно судимый 65-летний местный житель, который признался в содеянном. Задержанный рассказал, что пришел в магазин в поисках легкой наживы. Для отпирания замка ячейки одной из камер использовал заранее подготовленный ключ, - пояснили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В доме при обыске у мужчины обнаружили часть похищенных вещей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), по которой максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.

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