Погода в Мурманске и области на 17 марта 2021 года: сильный ветер, до -20 градусов

В ближайшие дни потепления не ожидается. Фото: Олег ФИЛОНОК

Всем жителям Мурманской области уже хочется настоящей, а не только календарной весны. Но она пока что не встречает нас с распростертыми объятиями.

По прогнозам заполярных синоптиков, 17 марта в регионе будет облачно с прояснениями, места пройдет снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем юго-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях до -20 градусов, днем -4-9. На дорогах все еще царит гололедица.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере Европейской части России и юге Баренцева моря. Самым активным будет циклон формирующийся на юго-западе Баренцева моря. 17-18 марта ожидается постепенное понижение температуры воздуха, а с приближением циклона с районов Баренцева моря – усиление ветра, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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