Опасности подтопления городского кладбища в Полярных Зорях нет

Редакция «КП»-Мурманск» поинтересовалась у главы администрации Полярные Зори, чего ожидать с приходом весны. Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлом году паводок принес проблемы не только Мурманску и Кольскому району. В Полярных Зорях на городском кладбище №1 более 10 могил заполнились водой: они проваливались на 40 сантиметров вниз, территория кладбища была подзатоплена. Редакция «КП»-Мурманск» поинтересовалась у главы администрации Полярные Зори, чего ожидать с приходом весны.

- На городском кладбище №1 действительно было выявлено подтопление отдельных могил, возникшее вследствие некачественного выполнения захоронений, организацией, оказывающей ритуальные услуги (использование мерзлого грунта), – пояснил Максим Пухов. - На участках мест захоронения необходима подсыпка песком в следствие проседания могил по естественным причинам. Данное мероприятие производится родственниками либо представителями умершего самостоятельно.

Тем не менее, в 2020 году был проведен ряд мероприятий по благоустройству территории городского кладбища (выкорчевка пней, обваловка, очистка дренажных канав, планировка территории под места новых захоронений). Как пояснили в администрации, сейчас подрядчиком в рамках заключенного муниципального контракта ведется очитка территории городских кладбищ, подъездных дорог и автостоянок от снега. Действующее городское кладбище №1 очищается от снега один раз в неделю. Закрытое кладбище №2 - два раза в месяц. - На 16 марта 2021 года сужения дорог отсутствуют, снег складируется на удаленной территории от мест захоронения, - рассказал Максим Пухов.

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