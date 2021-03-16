Жительница Полярного отсудила у Wildberries "полярки" и компенсацию морального вреда

Суд встал на сторону работницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Полярного добилась справедливости, отсудив у бывшего работодателя, компании Wildberries, положенную зарплату и компенсацию морального вреда.

Дело было так. В декабре 2019 года женщина трудоустроилась в ООО «Вайлдберриз», где работала менеджером по работе с клиентами обособленного подразделения «Полярный». С января по май 2020 года компания начисляла ей зарплату с учетом процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера в размере 20%, хотя "полярок" должно быть гораздо больше. Сотрудница обратилась в суд.

- Северянка обратилась к работодателю с просьбой провести перерасчет начисленной зарплаты в спорный период, указав, что имеет право на процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере 80 процентов и представила подтверждающие документы. Однако ООО «Вайлдберриз» в перерасчете отказало, - сообщили в пресс-службе Полярного районного суда.

Так как в судебном заседании установлено нарушение трудовых прав работницы, суд взыскал с компании в пользу женщины не только причитающуюся зарплату за спорный период времени, но и компенсацию морального вреда.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Вайлдберриз» обратилось с жалобой в Мурманский областной суд. Там апелляцию предприятия оставили без удовлетворения.

Решение Полярного районного суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.

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