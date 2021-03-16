В Норвегии создадут центр приема беженцев на границе с Мурманской областью

В Норвегии на всякий случай готовятся к увеличению числа беженцев. Фото: правительство МО

Норвежское иммиграционное управление (UDI) собирается построить в Сер-Варангере центр приема беженцев. Такое место появится в Финнмарке, что находится неподалеку от границы с Мурманской областью. Рядом - российская таможня МААП Борисоглебск.

Цель создания такого центра состоит в том, чтобы обеспечить готовность к возможному увеличению количества людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, нуждающихся в убежище. Однако тех, кто просит защиты и крова в Норвегии, по-прежнему мало.

- Прогноз на 2021 год - 2500 соискателей убежища. В январе и феврале было всего 85 беженцев. UDI может поддерживать базовую емкость приемной системы до 2850 мест в 2021 году, даже если это приведет к снижению использования приемных мест, - сообщает норвежское издание Dagsavisen.

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