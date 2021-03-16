Прапорщик и матрос из Североморска ездили с поддельными водительскими правами

В отношении северян были возбуждены уголовные дела. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое военных из флотской столицы разъезжали с поддельными водительскими правами. Одного из них, прапорщика войсковой части 98613, ночью 4 декабря 2020 года остановили на дороге «Североморск – Североморск-3» за нарушение ПДД, где он предъявил липовый документ инспектору ДПС.

Та же самая ситуация произошла со старшим матросом войсковой части 62716.

- Военнослужащего остановили ночью 9 января 2021 года в поселке Сафоново. Он тоже совершил правонарушение за рулем и показал инспектору поддельное удостоверение, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Северному флоту.

В отношении обоих автолюбителей были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ "Использование заведомо подложного документа". Североморский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния нарушителей назначил им штраф - по 30 тысяч рублей на каждого.

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