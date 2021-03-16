Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 марта 2021 года составило 1025 человек

Коронавирус за сутки забрал жизни еще пяти человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 марта 2021 года составило 1 025 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за сутки от COVID-19 умерли еще пять человек.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией заразились 47 948 человек, 74 из них получили положительный результат теста на COVID-19 за последние 24 часа. Больше всего зараженных неизменно приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

В регионе продолжается прививочная кампания. Вакцинировались от коронавируса уже более 28 тысяч северян. Сделать прививку можно в 29 городах и поселках региона.

Свернуто более 600 коек - это 40% от коечного фонда на начало года. Сейчас работает 906 ковидных коек, в том числе 682 с кислородом и 128 с ИВЛ. С начала пандемии в Заполярье сделали около 849 ПЦР-тестов, причем 142 тысяч человек получили результат по СМС.

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