Мурманская область вошла в десятку регионов с самыми высокими ценами за вывоз мусора

Кольский край обосновался на 7 месте рейтинга.

Недавно Международная аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza провела исследование, в котором составила рейтинг регионов с самыми высокими тарифами за вывоз мусора. Так как в Мурманской области цены за ЖКУ совсем не маленькие, то мы, разумеется, оказались в этой десятке.

Так, Заполярье заняло седьмую позицию в топе самых высоких цен на вывоз ТКО в январе 2021 года. Одному человеку нужно тратить на это дело 128 рублей. Первое место отошло Московской области, где просят 265 рублей с человека. На втором - Ленинградская область (160 рублей), следом идет Ненецкий автономный округ (156 рублей).

- В январе этого года относительно января прошлого стоимость вывоза бытового мусора в среднем по России увеличилась на 4,05%, что превышает средний рост цен на услуги ЖКХ за прошедшие 12 месяцев, - сообщают специалисты Finexpertiza.

Меньше всего за ТКО приходится платить жителям Хакасии - 41 рубль с человека. Также повезло Крыму (50 рублей) и Северной Осетии (55 рублей).

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