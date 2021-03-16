Жительницу Зеленоборского ждет суд за продажу контрафактных сигарет

Родственникам грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: 51.мвд.рф

55-летнюю жительницу Зеленоборского поймали на незаконной торговле табачной продукции. Женщина договорилась с братом, живущим в Санкт-Петербурге - тот закупался и отправлял в Мурманскую область партии немаркированных сигарет, которые запрещены к продаже в России.

В итоге бизнес накрыли. В квартире у северянки оперативники нашли больше 2 тысяч пачек контрафактных пачек сигарет на общую сумму около 170 тысяч рублей.

- Получив незаконный товар, женщина продавала его жителям Кандалакшского района. Полученный от продажи продукции незаконный доход сестра с братом распределяли между собой, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении женщины и ее брата было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Родственникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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