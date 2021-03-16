В Мурманске в Доме культуры "Первомайский" провели капитальный ремонт

В будущем ДК ждет благоустройство прилегающей территории. Фото: vk.com/citymurmanskru

Дом культуры "Первомайский", который расположен в Мурманске на улице Зои Космодемьянской, обновился. В здании сделали капитальный ремонт фасада, заменили окна, установили новое ограждение территории.

- Дом культурыпользуется большой популярностью у горожан. Ремонт начинался с замены теплого узла и внутренних сетей. Строители использовали современные технологии работ для утепления фасада. Сотрудники говорят, что в помещениях учреждения стало гораздо теплее, - отметил глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев. - Контракт с подрядчиком еще не завершен. В ближайшее время будут заменены двери аварийных выходов и есть некоторые замечания по качеству выполненных работ.

Как сообщил глава администрации областного центра Евгений Никора, в будущем благоустроят прилегающую к ДК территорию - заменят опоры освещения и светильников, сформируют общественное пространство.

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