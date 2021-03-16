В Мурманской области составят портрет потенциальных участников рынка недвижимости

Все это выяснят в министерстве строительства Мурманской области после того, как подведут итоги опроса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто чаще всего покупает квартиры в Мурманской области, а кто нацелен на строительство своего дома? Интересуются ли новостройками больше женщины или мужчины, какого возраст и представители каких профессий нацелены на "двушку", а каких на "трешку"?

Все это выяснят в министерстве строительства Мурманской области после того, как подведут итоги опроса.

- Северян приглашают пройти опрос для определения социально-демографического портрета потенциальных участников рынка недвижимости региона. Участникам предстоит ответить на 17 вопросов о желании и необходимости приобрести жилье в регионе, предпочтительном месте нахождения и формате недвижимости, а также оценить стоимость возможной покупки. Кроме того, респондентов просят указать возраст, семейный статус, род занятий и сферу деятельности, - сообщили в ведомстве.

Опрос открыт по ссылке до 28 марта.

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