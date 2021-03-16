Суд рассмотрел жалобу экс-чиновницы из Мурманска, которая требовала с семьи сбитого мальчика денег

В ДТП Генрих получил сотрясение мозга, а Лилия Хоруженко повредила машину.

Летом 2018 года бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области Лилия Хоруженко сбила на своей иномарке 12-летнего Генриха Ширшова, который ехал про грунтовой дороге дачного поселка Юркино.

Женщина обратилась в суд, требуя взыскать с семьи мальчика деньги на ремонт своей машины. Первое решение суда было не в пользу родителей Генриха - они должны были выплатить почти 120 тысяч рублей. После апелляции сумма уменьшилась вдвое, так как суд признал обоюдную вину в ДТП.

Но на этом Лилия Хоруженко не стала останавливаться, и спустя почти девять месяцев после вынесения судебного решения обратилась в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, оспаривая обоюдную вину. Однако безуспешно.

- Суд оставил жалобу без удовлетворения, - рассказал "КП"-Мурманск" отец Генриха Евгений Ширшов.

Для семьи это хорошая новость: после почти трех лет тяжб им уже хочется поставить точку в этой истории.

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