Андрей Чибис и Сергей Собянин подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве

Андрей Чибис и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: правительство Мурманской области

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в столице. Результат рабочей поездки - сразу несколько соглашений.

Так, глава Заполярья подписал с мэром Москвы Сергеем Собяниным соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также Программу по его реализации на 2021-2025 годы.

- Я благодарен Сергею Семеновичу Собянину за системную поддержку нашей области. Когда началась пандемия, Москва одной из первых пришла на помощь и передала нашим медикам защитные костюмы, концентраторы кислорода, неинвазивные аппараты ИВЛ. Такие примеры взаимовыручки лучше всего демонстрируют, зачем региону надежные друзья. Пригласил Сергея Семеновича в гости на празднование дня рождения Мурманской области в мае, - прокомментировал подписание Андрей Чибис.

Ранее между Заполярьем и Москвой уже был подписан в 2013 году двусторонний документы. В новом сотрудничество расширяется.

- Мурманская область - надежный торгово-экономический партнер Москвы, прежде всего, в сфере поставок продовольствия. За 2018-2019 годы предприятия поставили в столицу России 38,2 тысячи тонн рыбной продукции. Со своей стороны, московские компании поставляют в регион продовольственные товары, легковые автомобили, автомобильный бензин, дизельное топливо, бытовые стиральные машины, медицинские изделия и лекарственные средства, - отметили в правительстве Заполярья.

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