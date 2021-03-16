В Видяево женщина разбила стекло и осколком зарезала знакомого

Жительница Видяево разбила стекло и осколком зарезала мужчину. Фото: СКР по Мурманской области

Одни из самых частых причин убийств - неосторожные оскорбления и ревность. Алкоголь - неизменный спутник таких преступлений.

Так, в Видяево человека лишили жизни прямо за столом. 26 июля прошлого года 45-летняя северянка выпивала в компании в одном из домов на улице Заречной. Под градусом началась ссора между северянкой и ее 40-летним приятелем - женщина приревновала его. Да так, что решила "не доставайся же ты никому".

- Женщина разбила локтем стекло и осколком ударила мужчину в шею. От ранения последний скончался спустя непродолжительный промежуток времени. Очевидцы происшествия вызвали скорую и правоохранительные органы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). К слову, ранее женщина уже убивала: ее судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительным данным, у женщины есть психологические проблемы, поэтому она не осознавала до конца, что она делает что-то опасное для других. Поэтому следователь вынес постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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