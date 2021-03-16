На съемки второго сезона сериала "Полярный-2" в Кировске ищут дублера Ивана Охлобыстина

В Кировске и Апатитах ищут дублера Ивана Охлобыстина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Кировске этой весной приступили к съемкам второго сезона сериала "Полярный", первый сезон вышел на телеканале ТНТ в прошлом году. Главные роли в многосерийке про бывшего бандита, который хочет завязать с прошлым, но вынужден скрываться от бывших товарищей по криминалу играют Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков.

У северян есть возможность попасть в кадр, например, стать участником массовки или же даже дублером кого-то из знаменитостей. Так, сейчас ищут похожего на Ивана Охлобыстина мужчину, а также девушку как Карина Зверева (по сюжету она играет возлюбленную героя Охлобыстина).

- Параметры Ивана: темный цвет волос, размер одежды L-XL, рост 182. Параметры Карины: цвет волос светлый, длинные волосы, размер одежды 42, рост 170. Вы не должны иметь точную копию этих актеров, главное подходить по параметрам, - рассказывают организаторы съемочного процесса.

Важное условие - дублеры должны быть из Кировска или Апатитов. Заявки принимают по телефону 8953-307-32-12 или в личные сообщения.

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