Мурманская область занимает 60 место в рейтинге уровня преступности в России

В Мурманской области снижается рост преступности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика - великая вещь. В зависимости от того, какую точку отсчета брать, тот результат и получится. На портале правовой статистики можно увидеть, как меняется состояние преступности в Мурманской области.

По данным электронного ресурса, начиная с 2015 года уровень преступности в нашем регионе заметно снижается. С 44 места в 2015 году мы опустились на 60, а это значит, что преступлений в регионе становится меньше. Тенденцию стал портить 2020 год, который поднял нас на 59 место.

Правда, если смотреть в абсолютных числах, то 2015 год действительно ознаменовался пиком зарегистрированных преступлений, с 2016-го наблюдается снижение, а вот 2019-й начинается небольшой, но прирост, который сохраняется до пор.

Самая идеальная ситуация- в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Ингушетии, Магадане и Чечне. А хуже всего ситуация Московской области - она стабильно занимает первое место в рейтинге. За ней Краснодарский край, Челябинск и Ростов-на-Дону.

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