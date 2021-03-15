В дискобаре Мурманска задержали агрессивную женщину, которая не хотела оплачивать счет

В отношении женщины составили административный протокол.

Ночью в один из дискобаров Первомайского округа Мурманска из-за буйной посетительницы пришлось вызывать правоохранителей. Администрация развлекательного заведения нажала кнопку тревожной сигнализации. Вскоре оперативный дежурный областной Росгвардии направил на охраняемый объект экипаж вневедомственной охраны.

- Как оказалось, в помещении находилась женщина, которая наотрез отказывалась оплачивать свой счет, была агрессивна к окружающим. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мурманчанку, пытавшуюся оказать активное сопротивление правоохранителям, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сейчас в отношении жительницы областного центра составлен административный протокол. Вероятно, это остудит ее пыл и научит тому, что хочешь кушать - плати.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мурманском кафе задержали скандального мужчину, который отказался платить по счету. 33-летнего жителя Ивановской области доставили в отдел полиции для разбирательства (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru