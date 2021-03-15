В Мурманске ищут хозяина потерянных денег возле Арбитражного суда

Банкноты вернут их хозяину, если тот назовет правильную сумму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас, во времена повсеместного использования банковских карт, случайно наткнуться на деньги на дороге - большая удача. А вот житель Мурманска таки нашел банкноты на улице, правда, моральные принципы все же взяли вверх. Он решил вернуть ценную находку законному владельцу.

- 15 марта в районе Арбитражного суда Мурманской области (на улице Книповича) мной были найдены деньги. Человек, потерявший купюры, может написать мне в личные сообщения. Думаю ему не трудно будет назвать сумму утерянных средств и какие именно банкноты были. После чего я обязательно их верну данному человеку, - сообщил Дмитрий Назаров в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

В соцсетях местные жители шутят, что после этого все начнут играть в "угадайку".

- Если денег много, то точно мои, - иронично отметил северянин Алексей Пролейчик в группе "Мурманск".

Будем надеяться, что истинный хозяин действительно найдется.

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