Метеорологи Мурманской области призывают не расслабляться - непогода еще будет

Март считается еще зимой у нас, апрель - переходным месяцем, но в течение обоих месяцев будет идти активное снегонакопление. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на то, что в феврале и марте Мурманскую область засыпало снегом, метеорологи утверждают, что зимнюю норму мы еще не выбрали.

- До Нового года были не очень снежные месяцы. То, что снег обильно падал в короткие периоды, не выдало нам сезонной нормы, - поясняет редакции "КП" Елена Сиккиенен, директор Мурманского УГМС. - От начала зимы набралось немного более 90% от снежной нормы.

Март считается еще зимой у нас, апрель - переходным месяцем, но в течение обоих месяцев будет идти активное снегонакопление.

- Расслабляться до конца апреля не стоит. Нас ждут и снега, и ветра, и метели. И основные проблемные дороги так же будут перекрываться - и на Териберку, и на Сальмиярви, - совершенно не обнадеживает нас Елена Сиккиенен.

Особенно стоит обратить на это внимание туристов, чтобы не застрять случайным образом в тундре посреди метели.

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