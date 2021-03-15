Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 марта 2021 года составило 1020 человек

Коронавирус унес жизни четырех человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 марта 2021 года составило 1 020 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за сутки от COVID-19 умерли еще четыре человека.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией заразились 47 874 человека, 73 из них получили положительный результат теста на COVID-19 за последние 24 часа.

Больше всего зараженных неизменно приходится на Мурманск (+36, всего 23570), Североморск (+9, всего 4406) и Кандалакшский район (+3, всего 3363).

Продолжается прививочная кампания. Вакцину от коронавируса получили более 28 тысяч северян. Сделать прививку можно в 29 городах и поселках региона.

Уже свернуто более 600 коек - это 40% от коечного фонда на начало года. Сейчас работает 906 ковидных коек, в том числе 682 с кислородом и 128 с ИВЛ.

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