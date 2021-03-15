Жительница Мурманска участвует в шоу "Холостяк" с Тимати

На знакомство девушка пришла не с пустыми руками, а со сладким подарком. Фото: Скриншот видео.

14 марта на телеканале ТНТ вышел премьерный выпуск шоу "Холостяк". Героев нового сезона стал Тимати.

- Романтик и настоящий мужчина, который готов совершать красивые поступки ради женщин. Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, - сообщили в пресс-службе телеканала.

За сердце певца, продюсера и предпринимателя поборются 15 красавиц, одна из них - 21-летняя Александра Свиридовская из Мурманска. На знакомство девушка пришла не с пустыми руками, а со сладким подарком.

- И пока я не могу стать причиной твоей радости, я надеюсь, что этот шоколад порадует тебя, - сказала Александра, вручая коробку с презентом.

Правда, первая роза досталась все-таки не ей, а сопернице из Санкт-Петербурга.

Выпуски шоу "Холостяк" с Тимати будут выходить каждое воскресенье в 19.00.

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