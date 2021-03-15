Уволили директора Центра спортивной подготовки Мурманской области

После письма губернатору и жалоб от местных жителей руководителя учреждения уволили. Фото: правительство МО

14 марта в Мурманской области дали старт 86-ому "Празднику Севера". А ведь он вполне себе мог и не состояться из-за угрозы срыва сроков подготовки лыжной трассы в Долине Уюта.

В открытом письме губернатору региона Андрею Чибису спортсмены и ветераны спорта Мурманской области отметили, что раньше лыжню готовили к масштабному марафону еще с декабря, а в этот раз подготовка не началась даже в середине февраля.

По словам ветеранов, женская 5-километровая трасса также была подготовлена очень поздно, а освещенная лыжная трасса так и не была задействована по непонятным причинам.

- Такая ситуация сложилась впервые за много десятилетий. Просим вас разобраться, по чьей вине все это произошло, - говорится в письме, адресованному главе региона.

При этом готовые трассы местных жителей тоже не устроили - они стали жаловаться в соцсетях на неровное и недостаточно твердое полотно, грунт под лыжами.

Ситуацию приняли во внимание, а потому директора Центра спортивной подготовки Мурманской области Владимира Страхова, который руководил подготовкой трасс в Долине Уюта, уволили с должности. Эту информацию "КП" подтвердили в учреждении. Кто теперь сядет в это кресло - пока что не известно. Но хочется верить, что проблем у лыжников теперь станет меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков: "Больше всего жалоб по уборке снега приходится на Мурманск и Североморск". Глава ведомства сообщил, что северяне стали жаловаться в четыре раза меньше (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru