В Мурманске на маму с ребенком напали бродячие собаки

Женщина позвонила в 051 и подала заявку на отлов собак. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весной начинаются "собачьи свадьбы", поэтому стаи становятся опасны для прохожих. Северяне все чаще жалуются на то, что их атаковали братья наши меньшие.

Так, на мартовских праздниках в Кильдинстрое бродячая собака напала на ребенка: «Бешено скалила зубы и пыталась укусить». Агрессивного пса успели вовремя отогнать.

Повезло и жительнице Мурманска, которая тоже избежала нападения собак благодаря прохожему.

В Первомайском округе, в парке напротив кинотеатра "Атлантика", на детской площадке обосновались три огромных кобеля, два из которых чипированы. На днях мы от них с ребенком убегали, собаки нас преследовали. Спасибо мужчине, который их отогнал, - написала Галина Белая в группе "Мурманск".

Женщина позвонила в 051 и подала заявку на отлов собак. Также она связалась со службой отлова собак.

- Позвонила туда, высказала претензию по поводу выпуска собак в районе детской площадки. На что мне сказали, пока эта стая кого-нибудь по факту не сожрет, их не истребят, то, что они выпущены в район детской площадки, никто ответственности не несет, - уточнила мурманчанка.

Напомним: после отлова собак их чипируют и отпускают туда, откуда их забрали. Собаки в сквере у театра Северного флота бегают не первый год.

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