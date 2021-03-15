На Имандре спасли замерзающего рыбака, который заблудился и чуть не уснул от холода

Северянина обнаружили в лесу в районе мыса Поворотный Наволок. Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

Спасатели из Мончегорска вызволили из беды заплутавшего рыбака, который уже засыпал от холода.

Сообщение о том, что мужчина заблудился, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Мончегорска 6 марта поздним вечером. Сын потерявшегося северянина сообщил, что отец возвращался с рыбалки на озере Имандра и не может найти обратный путь.

- Спасатели сразу же выехали на поиски. Рыбака искали в районе береговой линии и на самом озере Экостровская Имандра. Все это время спасатели были на связи с замерзающим и уже засыпающим рыбаком, объясняя ему как включить на телефоне геолокацию и как вести себя в данной ситуации. Для визуализации поиска использовали сигналы ракетницы, - сообщили в администрации Мончегорска.

Благодаря слаженным действиям мончегорских спасателей спустя почти 5 часов рыбака нашли живым и здоровым в лесу в районе мыса Поворотный Наволок.

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