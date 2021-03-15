Природоохранная прокуратура нашла в Мурманске канализацию с пробоинами

Суд удовлетворил иск прокурора. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мурманская природоохранная прокуратура обнаружила в областном центре канализацию, жидкие отходы которой просачиваются наружу и попадают в озеро Скалистое. Нарушителем оказалось товарищество собственников недвижимости «Горки». Эксплуатировали систему канализации на улице Огни Мурманска с нарушением норм законодательства.

- Строение канализационной насосной станции находится в полуразрушенном состоянии и является не герметичным. Через пробоины в стенах происходит сброс жидких коммунальных отходов на рельеф местности. Из-за отсутствия канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения и очистных сооружений, образовавшиеся стоки скапливаются в приемный колодец, откуда впоследствии самотеком по почве попадают в водоохранную зону озера, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Первомайский районный суд поддержал исковое заявление прокурора, чтобы руководство «Горки» демонтировали оборудование канализации и восстановили нарушенную поверхность земли.

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