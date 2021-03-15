Андрей Чибис призвал туристов не пытаться проехать по закрытым дорогам

Чревато это тем, что машины застревают на заметенных дорогах, и люди рискуют жизнью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На прошлой неделе в Мурманской области из-за сильного ветра и метели закрыли сразу три дороги. А если говорить о направлении на Териберку, то его перекрыли в очередной раз - местные жители уже привыкли.

А вот для туристов, которые плохо знают особенности заполярной погоды, считают, что перекрытие - это не очень серьезно. Особенно если опаздываешь на самолет или очень хочешь попасть в ту же Териберку, раз уж приехал.

Чревато это тем, что машины застревают на заметенных дорогах, и люди рискуют жизнью. К туристам, да и жителям Мурманской области, которые хотят проскочить опасные участки без колонны, чтобы те были осторожными.

- Нам периодически приходится принимать решение о перекрытии той или иной трассы. К сожалению, далеко не все северяне и туристы соблюдают ограничения и пытаются прорваться на закрытую дорогу, тем самым заблокировав её расчистку дорожными службами. Поэтому прошу всех, в том числе и водителей, которые везут наших гостей, обратить внимание на то, что выезд на перекрытую трассу опасен для жизни. Будьте внимательны и не игнорируйте предостережения дорожных служб, - отметил губернатор Андрей Чибис.

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