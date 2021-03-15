Ехавший из Териберки в Колу водитель умер за рулем

Прибывшие на место специалисты "скорой помощи" констатировали смерть водителя. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

2 марта в Мурманской области произошла беда на дороге. Это происшествие стало не обычной аварий.

В 8.40 того дня водителю "УАЗ Патриот", который ехал из Териберки в сторону Колы, стало плохо за рулем. На автоподъезде к Мурманску мужчина потерял сознание, не успев остановить машину, из-за чего так врезалась в металлическое ограждение. На место срочно прибыла "скорая помощь", но ее работникам пришлось констатировать смерть водителя.

- Перед тем как сесть за руль, водителям надо прислушаться к своему самочувствию, и в случае недомогания лучше отложить поездку. Если усталость застала в пути, следует незамедлительно остановить автомобиль и отдохнуть, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в прошлом году в Зеленоборском водителю "Волги" стало плохо за рулем. Машина вылетела в кювет, мужчина погиб.

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