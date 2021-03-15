Реку Роста в Мурманске готовят к паводку

Из-за паводка 2020 года в Мурманске готовятся к худшему сценарию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зимой главной проблемой во многих муниципалитетах были растущие к небу сугробы. Но календарь показывает нам весну, а, значит, головная боль у чиновников уже другая - паводок. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже призвал готовиться к таянию снега.

В 2020 году паводок тяжелее всего прошел в Мурманске и Кольском районе. Напомним: в областном центре разлилась река Роста, затопив промзону в Ленинском округе. Памятуя об этом, в администрации Мурманска сказали, что уже готовятся к худшему паводковому сценарию.

- Протяженность реки Роста составляет 12 километров, на ней есть 17 закрытых участков. мы актуализировали правообладателей участков вдоль русла. Направили запросы в организации по подготовке к паводковому периоду, требования к собственникам о вывозе снега, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Компании "Мурманэнергосбыт" поручили внимательно следить за котельной "Северная", которую каждую весну подтапливает во время таяния снега. Также с операторами сотовой связи еще в прошлом году была договоренность, что северян будут своевременно информировать о ситуации и угрозе.

- Ждем уточненный прогноз гидрометцентра по паводку, с учетом того, что основанная вода в прошлом году появилась с севера и северо-востока во время схода снега с сопок. Поэтому нам надо мониторить обстановку за пределами муниципалитета, - уточнил Евгений Никора

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис об уборке снега в Мурманске: "Оценка неудовлетворительная". Губернатор Мурманской области поблагодарил северян, которые помогают с уборкой дворов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru