В Мурманской области температура воздуха опустится до -10

Плюсовую температуру раньше апреля ждать не придется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и обещали синоптики, сильные морозы отступили от Мурманской области, но настоящая весна пока не пришла - столбик термометра выше нуля не поднимается. Но прогноз хороший.

- На этой неделе уже заметно повышение температуры: сейчас в Мурманске -1, к концу недели ожидается до -10. Следующая неделя будет достаточно теплая: меньше -5. Хочу обратить внимание, что будет продолжаться образование каши во дворах. Главам муниципалитетов надо иметь это в виду и заранее реагировать и убирать. Также ожидается образование наледи и сосулек на кровле, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Плюсовую температуру раньше апреля северянам ждать не приходится, но зато для разных служб это повод лучше подготовиться к паводку - запасы снега сейчас в регионе снова велики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис об уборке снега в Мурманске: "Оценка неудовлетворительная". Губернатор Мурманской области поблагодарил северян, которые помогают с уборкой дворов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru