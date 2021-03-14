Илья Авербух дал трехчасовой мастер-класс по фигурному катанию в Оленегорске

Ребята очень старались и внимательно слушали наставника. Фото: vk.com/glavaolenegorsk

13 марта в Оленегорск приехала выдающийся спортсмен, звезда фигурного катания Илья Авербух. Чемпиона мира и Европы дал трехчасовой мастер-класс юным фигуристам учебно-спортивной школы города. Мероприятие прошло в Ледовом дворце спорта.

- Благодарю организаторов и лично Ивана Лебедева за мероприятие такого высокого уровня. Надеюсь, и дети, и их родители останутся довольны - ведь это уникальная возможность общения с выдающимся спортсменом, которого знает весь мир, дает детям и вдохновение, и мотивацию в достижении новых высот! - отметил глава Оленегорска Олег Самарский.

Илья Авербух показал детям разные упражнения и элементы, не забывая их хвалить, а также поправлять ошибки. Ребята очень старались и внимательно слушали наставника.

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